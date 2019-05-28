شكرا لقرائتكم ميدو جابر يبحث تأمين مستقبله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس ميدو جابر صانع ألعاب مصر المقاصة، الرحيل عن ناديه الفيومى، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد تألقه الملفت وسعى اللاعب لتأمين مستقبله المادى.

وأعلن نادي مصر المقاصة التعاقد مع ميدو جابر فى الإنتقالات الشتوية الماضية قادما من النادي الأهلي لمدة 3 مواسم، بعدما فضل اللاعب الرحيل عن القلعة الحمراء لعدم المشاركة بشكل أساسى والتعاقد مع عدد من النجوم فى نفس مركزه.

ويرتبط ميدو جابر بعقد رسمى مع نادي مصر المقاصة لذا توجد صعوبة فى رحيله عن النادى الفيومى، لكن رغبة اللاعب ستكون الخيار الأخير لتحديد وجهته المقبلة سواء البقاء أو الرحيل.