شكرا لقرائتكم حسين الشحات ينعى ناصر ماهر فى وفاه والده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى حسين الشحات لاعب الأهلى، زميله ناصر ماهر بعد وفاة والده منذ قليل. وكتب حسين الشحات عبر مواقع التواصل الاجتماعى " تويتر" : والد ناصر ماهر في ذمه الله ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنه إن شاء الله يعد ناصر ماهر أحد إفرازات قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، وتمت إعارته لناديي بتروجت وسموحه لإكسابه مزيد من الثقة فى أداء المباريات وهو ما نجح فيه ليعود فى بداية الموسم الحالى إلى القلعة الحمراء ويتألق فى بداية الدورى ، إلا أنه أصبح جليس دكة البدلاء فى المباريات الأخيرة . Advertisements

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