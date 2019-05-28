شكرا لقرائتكم لاسارتي ممنوع من التدريب بالشرق الأوسط بسبب سباستيان وأليخاندرو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح الأوروجوايانى لاسارتي، المدير الفنى للنادي الأهلي، ممنوع من التدريب فى منطقة الشرق الأوسط بعد رحيله عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وأصبحت أيام لاسارتي داخل النادي الأهلي معدودة فى ظل عدم قناعة مسئولو القلعة الحمراء بطريقة إدارته لمقاليد الحكم الفني للفريق الكروى.

ويرتبط لاسارتي بعلاقة قوية للغاية مع مساعديه سباستيان المدرب المساعد وأليخاندرو مدرب الأحمال، حيث يتواجد الثنائى مع المدرب الأوروجوايانى فى كافة تجاربه التدريبية وبعد مناقشة مصيرهم فى الفترة المقبلة أبدى سباستيان وأليخاندرو رفضهما لاستمرار تجربة التدريب فى الشرق الأوسط بعد الرحيل عن الأهلي والعودة للتدريب فى قارة أمريكا الجنوبية مرة أخرى.