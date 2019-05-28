شكرا لقرائتكم الحضرى للمحمدى: بالتوفيق في البريميرليج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ عصام الحضرى حارس مرمى النجوم و منتخب مصر السابق أحمد المحمدى بعد الصعود الى البريميرليج مع فريقه استون فيلا. وكتب الحضرى على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"ألف مبروك يا حبيبي ودايماً متألق.. بالتوفيق يارب في البريمير ليج" وتأهل أحمد المحمدى برفقة فريقه أستون فيلا إلى النسخة القادمة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" بعد الفوز على ديربي كاونتي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم في نهائي دورة "البلاي أوف".

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