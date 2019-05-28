شكرا لقرائتكم بقلب وعلم الزمالك.. شيكابالا: مهما طالت ليالينا عمر ما تاهت خطاوينا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك صورة لجماهير الفريق الأبيض ومحمود جنش حارس المرمى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. وهنأ شيكابالا الزمالك بالتتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية، قائلا :" مهما طالت ليالينا عمر ما تاهت خطاوينا مبروك يا زمالك". وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية للمرة الأولى فى تاريخ القلعة البيضاء بعد تخطى عقبة نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح فى المباراة النهائية.

شيكا

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