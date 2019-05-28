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شكرا لقرائتكم فرج عامر عن إيقاف جريشة: انطلاقة لتصحيح مسار التحكيم المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة،على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بإيقاف الحكم الدولي المصري جهاد جريشة.
وكتب عامر عبر حسابه على تويتر: "من المحزن والمؤسف ان يصدر الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرارا بايقاف حكمنا الدولي الشهير جهاد جريشة ستة اشهر، ارجو ان تكون هذة نقطة انطلاق لتصحيح مسار التحكيم المصري بجرعة كبيرة من التدريب الفني ورفع كفاءتهم ليتسيدوا افريقيا كماكان الحال قبل ذلك".
الجدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر إيقاف جريشة 6 شهور، بحجة الأداء الضعيف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي، حيث أدار جريشة مباراة الذهاب بين الوداد وضيفه الترجي التونسي حامل اللقب، والتي انتهت بالتعادل 1-1، وشهد اللقاء العديد من القرارت التحكيمية المثيرة .
فرج عامر
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