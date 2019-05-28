شكرا لقرائتكم رسميا.. الكاف يعلن إيقاف جهاد جريشة 6 شهور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة لمدة ستة أشهر عن التحكيم بعد مستواه السيء في نهائي دوري أبطال أفريقيا. وأدار جريشة، مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وشهدت المباراة جدلاً تحكيمياً بعدما ألغى الحكم المصري، هدفاً للوداد بداعي وجود لمسة يد، كما رفض احتساب ركلة جزاء للوداد بعد وجود لمسة يد على خليل شمام لاعب الترجي.

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