المصرى يطلب التعاقد مع حارس الزمالك السابق...

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جدة - عمرو شويل طلب مسئولو المصرى البورسعيدى التعاقد مع محمود حمدى حارس مرمى مصر المقاصة حاليا والزمالك سابقا، بعد إعلان الأخير رغبته فى الرحيل عن الفريق الفيومى بسب قلة مشاركاته فى المباريات. Advertisements ويرغب الفريق البورسعيدى فى تدعيم مركز حراسة المرمى خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة . ويعلم إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الساحلى إمكانيات حارس المقاصة جيدا الأمر الذى دفعه لإقناع مسئولى فريقه بالتفاوض مع الحارس .

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