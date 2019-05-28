شكرا لقرائتكم أحمد الشاذلي مديرًا فنيًا لمياة البحيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادي مياه البحيرة برئاسة محمد عقدة، وبالتنسيق مع لجنة الكرة، تعيين أحمد الشاذلي نجم الزمالك والاتحاد السكندري ومنتخب مصر السابق والمدير الفني السابق لصلالة العماني فى منصب المدير الفني للفريق الكروى بالموسم الجديد على أن يتم عقد اجتماع معه لاختيار الجهاز المعاون له خلال هذه الفترة.
من جانبه تمنى أحمد الشاذلي أن يكون عند حسن ظن مجلس إدارة نادي مياه البحيرة، وأن يحقق طموحهم فى المنافسة بقوة على الصعود والعودة بنادي مياه البحيرة إلي مكانته الطبيعية من جديد.
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