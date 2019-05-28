شكرا لقرائتكم إيمري: التتويج بالدوري الأوروبي أهم من الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي يوم الثلاثاء أن تركيز فريقه الرئيسي في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الأربعاء، سيكون الفوز بالكأس وليس التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويواجه أرسنال تشيلسي في مدينة باكو عاصمة أذربيجان، حيث سيمنح الفوز الكأس لإيمري في موسمه الأول مع أرسنال.

وسيضمن الفوز بالدوري الأوروبي، مقعدًا لأرسنال في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد أن خسر الفريق التأهل التلقائي إلى البطولة بعد أن احتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي.

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وكانت العودة إلى المنافسة الأوروبية الأكبر، هي هدف الموسم بالنسبة لأرسنال، لكن إيمري قال خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، يوم الثلاثاء، إن الأولوية هي الفوز بالمباراة وتحقيق اللقب، يتعين على اللاعبين أن يعرفوا أن هذا لقب خاص، نحتاج إلى أن يبذل الجميع قصارى جهدهم على أرض الملعب.

وواصل: بالنسبة لنا، الهدف الأول هو اللقب، بعد ذلك التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، قد قاتلنا في طريق التأهل، ونريد أن نظهر ما يمكننا القيام به.

وكان إيمري فاز باللقب ثلاث مرات كمدرب لإشبيلية الإسباني، أعوام 2014 و2015 و2016.