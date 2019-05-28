شكرا لقرائتكم ساري: سنحاول تجهيز كانتي لنهائي الدوري الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي يوم الثلاثاء أن فرصة الفرنسي نغولو كانتي في المشاركة في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم 50 بالمئة. وتعرض كانتي للإصابة خلال التدريبات ويواجه شبح الغياب عن المواجهة أمام أرسنال يوم الأربعاء في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم. وقال ساري في المؤتمر الصحافي للمباراة في باكو عاصمة أذربيجان: الإصابة ليست خطيرة للغاية، سنحاول تجهيزه حتى اللحظة الأخيرة. وأضاف: سنحاول معه يوم الأربعاء، لكننا لا نعرف وضعه في الوقت الراهن، فرصته حاليا 50 بالمئة.

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