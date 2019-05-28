الأزمة تشتعل.. الجبلاية تتجاهل تهديدات الأهلي.. وترفض طلب الزمالك.. والدوري في مهب الريح

كتب: ضياء السقا

أعلنت لجنة المسابقات، بالاتحاد المصري لكرة القدم، عدم إجراء أي تعديلات على مواعيد الدوري، التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

وقال بيان نشره الموقع الرسمي للجبلاية، الثلاثاء: "تمسك الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة خافيير أجيري بموعد انطلاق معسكر الفريق يوم 6 يونيو المقبل استعدادا لنهائيات الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر اعتبارا من 21 الشهر المقبل".

وأضاف البيان "بناء على ذلك أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم استمرار العمل بجدول مسابقة الدوري الممتاز الذي أعلن عنه مؤخرا، والتأكيد على الأندية المعنية أن المباريات المقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 30 مايو الحالي و3 يونيو المقبل قائمة في موعدها.. وأنه سيتم الإعلان غدا عن مواعيد المباريات المتبقية من المسابقة وبطولة كأس مصر".

وبذلك تجاهلت الجبلاية تهديدات مجلس إدارة الأهلي، بالانسحاب من الدوري، حال استمراره لما بعد كأس الأمم الإفريقية.

كما رفضت المسابقات تأجيل مباراة الزمالك أمام الإنتاج الحربي المقرر لها 30 مايو، بعدما طلب مسؤلو النادي الأبيض تأجيلها أسوة بتأجيل مباراة الأهلي أمام المقاولون.

وبناء على ذلك سيلعب نادي الزمالك مباراتين فقط أمام الإنتاج الحربي يوم 30 مايو، و3 يونيو أمام حرس الحدود أو الجونة، على أن يتبقى له 3 مباريات يلعبها بعد نهاية كأس الأمم، أما الأهلي فمتبقي له مباراتين أمام المقاولون والزمالك وينتظر أيضا لعبهما بعد نهاية بطولة إفريقيا.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد أصدر بيانا، الجمعة الماضية، يهدد فيه بالانسحاب من الدوري، حال تأجيل مبارياته لما بعد كأس الأمم الإفريقية.

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وقرر مجلس القلعة الحمراء في نهاية اجتماعه الطارئ ما يلي:

1- عدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أيٍ من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية، وحفظ حق النادي الأهلي المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم؛ بما يضمن راحة لاعبيه، وقيام النادي بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد؛ تفاديًا لما تحمّله الأهلي – وحده دون غيره – خلال السنوات الثلاث الماضية، ولاعبيه، وجماهيره، من تبعات كثيرة؛ بسبب تلاحم المواسم على نحو غير مسبوق في العالم.

2- عدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد الانتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكافة الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ٣٤ من الدوري، قياسًا بما جرى مع النادي الأهلي بخصوص العامل الزمني عند أداء مبارياته المؤجلة في السابق.

3- الرفض القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في وقت واحد؛ بما يضمن العدالة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية؛ سواء التي في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء.

4- عدم الممانعة في أداء المباريات المؤجلة من كأس مصر خلال الفترة التي تقام فيها المباريات المؤجلة من بطولة الدوري؛ طالما هناك رغبة لدى اتحاد الكرة في استكمال المسابقتين هذا الموسم.

5- مطالبة اتحاد الكرة بالإعلان عن جدول ثابت لجميع المباريات المتبقية في بطولتيْ الدوري والكأس، يحقق العدالة بين الجميع، ولا يتم تغييره في اللاحق لأي سبب، خاصة وأن الأندية تحتاج إلى وقت كافٍ للتجهيز والإعداد للموسم الجديد.

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