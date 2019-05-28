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القبض على لاعب ريال مدريد السابق ضمن عصابة من اللاعبين.. اعرف التفاصيل

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كتب أحمد عصام

كشفت تقارير صحفية أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على عصابة من لاعبي كرة القدم تم تشكيلها للتلاعب في نتائج المباريات في الدرجتين الأولى والثانية من وتحقيق أرباح مالية من هذا التلاعب.

ونشرت صحيفة "ال باييس" الإسبانية تقريرًا حول الواقعة التى تورط فيها مجموعة كبيرة من اللاعبين أبرزهم راؤول برافو لاعب السابق، بجانب لاعبين من بلد الوليد وديبورتيفو لا كورونيا وأوساسونا وليفانتي وخيتافي.

وأوضحت الصحيفة أنه بجانب اللاعبين المتورطين في القضبة، تم القبض على أوجستين لاساوسا رئيس نادي هويسكا الهابط...

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