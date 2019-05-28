أتلتيكو مدريد يتعاقد مع البرازيلي فيليبي من بورتو

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أعلن نادي بورتو البرتغالي لكرة القدم في بيان لسلطات البورصة المحلية في وقت متأخر الإثنين أن مدافعه الدولي البرازيلي فيليبي تعاقد مع اتلتيكو مدريد الاسباني مقابل 20 مليون يورو.

ولم يفصح الناديان عن اي معلومات إضافية.

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وانتقل فيليبي أوغوستو دي ألميدا مونتيرو (30 عاما) الذي خاض مباراة دولية واحدة مع منتخب بلاده، إلى بورتو في حزيران/ يونيو 2016 قادما من نادي كورنثيانز البرازيلي.

وتأتي صفقة التعاقد مع فيليبي لتعويض رحيل قائد أتلتيكو قلب الدفاع الاوروغوياني دييغو غودين (33 عاما) بعد تسعة مواسم قضاها مع فريق العاصمة.

وكان بورتو أعلن في آذار/ مارس الماضي انتقال مدافعه البرازيلي إدير ميليتاو (21 عاما) الى ريال مدريد، جار أتلتيكو، مقابل 50 مليون يورو.