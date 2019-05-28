شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر عن إيقاف جهاد جريشة: أرجو تصحيح مسار التحكيم المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، عن أسفه على قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بإيقاف الحكم الدولى المصرى جهاد جريشة.

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وكتب عامر عبر حسابه على تويتر: "‏من المحزن والمؤسف أن يصدر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قرارا بإيقاف حكمنا الدولى الشهير جهاد جريشة ستة أشهر، أرجو أن تكون هذه نقطة انطلاق لتصحيح مسار التحكيم المصرى بجرعة كبيرة من التدريب الفنى ورفع كفاءاتهم ليتسيدوا أفريقيا كما كان الحال قبل ذلك".

وقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إيقاف جهاد جريشة 6 شهور، بحجة الأداء الضعيف فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الوداد والترجى، حيث أدار جريشة مباراة الذهاب بين الوداد وضيفه الترجى التونسى حامل اللقب، والتى انتهت بالتعادل 1-1، وشهد اللقاء العديد من القرارت التحكيمية المثيرة .