شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. فلافيو كلمة سر رحيل لاسارتي من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الأوروجوايانى لاسارتي، المدير الفنى للنادي الأهلي، للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، فى ظل عدم قناعة مسئولو النادي بطريقة إدارته لمقاليد الحكم الفني للفريق الكروى، وأصبح فلافيو بمثابة كلمة السر فى رحيله. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة .. فلافيو كلمة سر رحيل لاسارتي من الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.