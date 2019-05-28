شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر منع لاسارتى من التدريب بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الأوروجوايانى لاسارتي، المدير الفنى للنادي الأهلي، ممنوعا من التدريب فى منطقة الشرق الأوسط بعد رحيله عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.
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