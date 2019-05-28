شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول تذكرتى: المتطوعون مؤهلون للتعامل مع الجنسيات الأجنبية ومستمرين فى الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف يوسف محمد مسئول منفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة أن الشباب المتطوعين للعمل بهذا المنفذ وجميع المنافذ الأخرى لبيع تذاكر الكان، مؤهلين للتعامل مع الجنسيات الأخرى غير العربية الراغبين فى التسجيل بالموقع والحصول على التذاكر من المنفذ، مضيفا أن تلك المنافذ ساظل تعمل بكافة طاقتها حتى ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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وانطلق العمل بمنفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة فى الحادية عشرة صباح اليوم، من أجل تسليم الـFan id وتذاكر كأس الأمم الأفريقية، حيث يتوقف العمل فى الرابعة عصرا قبل موعد الإفطار على أن يعود من الثامنة والنصف مساء وحتى الواحدة صباحا.

وتستضيف مصر النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.