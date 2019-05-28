شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الاسكواش عامر.. ورق العنب والمسقعة على سفرة محمد ومروان الشوربجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شقيقان انتهجا نفس الطريق فى الرياضة والدراسة أيضاً، يبدوان كتوأم إلا أن أحدهما يكبر الآخر، جمعتهما الرياضة نفسها وتقابلا وجهاً لوجه داخل القفص الزجاجى ليسطران تاريخاً مميزاً فى لعبة الاسكواش، الأخوان محمد ومروان الشوربجى، أحد النجوم البارزين فى مصر والعالم فى لعبة الاسكواش.

مدام بسمة والدة الثنائى الشهير تحدثت لليوم السابع عن أبرز الطقوس التى تسيطر على منزل عائلة الشوربجى فى شهر رمضان المبارك، الذى يحتفظ بإطلالة مختلفة على منزل محمد مروان رغم ظروف المباريات والبطولات التى يضطران لخوضها خارج مصر، فمازال فانوس رمضان معلقاً فى المنزل والشعائر الدينية قائمة.

محمد الشوربجى الشقيق الأكبر يفضل وجبة المسقعة، فيما يفضل مروان الأخ الأصغر وجبة "محشى ورق العنب"، وحال تواجد الثنائى خارج مصر لخوض البطولات خلال شهر رمضان تصطحب مدام بسمة رائحة الشهر المبارك لمنزل نجليها فى الخارج.