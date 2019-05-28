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تغييرات طرأت على مصر بين آخر تتويجين للزمالك بأفريقيا.. كأس العالم ومحمد صلاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد فريق الزمالك إلى منصة البطولات الأفريقية، مرة أخرى بعد غياب دام 17 عاما، بالتغلب على نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بنتيجة 5 / 3 بركلات الترجيح.

وكانت آخر بطولة توج بها الفريق أمام الرجاء المغربى بدورى أبطال أفريقيا عام 2002 وفى العام التالى الفوز على الوداد البيضاوى بالسوبر الأفريقى.

وشهدت هذه السنوات عدة تغيرات طرأت على مصر، منها ظهور مواقع التواصل الاجتماعى من فيس بوك وتويتر وإنستجرام، بالإضافة إلى احتراف محمد صلاح، وحصوله على عدة ألقاب جوائز عالمية، وكذلك مشاركة مصر فى كأس العالم بعد غياب 28 عاما.

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الفيس بوك

عندما توج الزمالك بكأس السوبر الأفريقى ودورى أبطال أفريقيا لآخر مرة لم تكن مواقع التواصل الاجتماعى قد ظهرت فى مصر، فأول مرة يحتفل فيس بوك منذ إنشائه بتتويج الزمالك ببطولة أفريقيا.

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محمد صلاح

تألق محمد صلاح وذاع صيته فى الرحلة الاحترافية حتى سحب البساط من العدد الأكبر من المحترفين المصريين، وتوج بالكثير من الألقاب والجوائز على المستوى الأفريقى والدولى، حتى أصبح من أهم لاعبى العالم.

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المشاركة فى كأس العالم

شارك منتخب الفراعنة فى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، بعد غياب دام 28 عاما، وذلك منذ آخر مشاركة فى مونديال إيطاليا 1990، وحقق المنتخب الحلم الغائب عنه، بالمشاركة فى المونديال، ولم يكن الزمالك قد توج ببطولة أفريقية تضاف على سجل بطولاته.

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