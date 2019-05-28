شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد ناصر ماهر لاعب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توفي والد ناصر ماهر لاعب فريق الأهلي اليوم، الثلاثاء، وحرص عدد كبير من لاعبي الأهلي والجهاز الفني للفريق وزملاء اللاعب من أندية أخرى على تقديم واجب العزاء.

يعد ناصر ماهر أحد إفرازات قطاع الناشئين بالنادى الأهلى ، وتمت إعارته لناديي بتروجت وسموحه لإكسابه مزيد من الثقة فى أداء المباريات وهو ما نجح فيه ليعود فى بداية الموسم الحالى إلى القلعة الحمراء ويتألق فى بداية الدورى ، إلا أنه أصبح جليس دكة البدلاء فى المباريات الأخيرة .