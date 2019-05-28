شكرا لقرائتكم خبر عن الجودو يشارك فى بطولة العالم باليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين على المشاركة فى بطولة العالم التى تقام باليابان أغسطس المقبل. ومن المقرر أن يقيم الاتحاد معسكرا خارجيا للمنتخب خلال يوليو المقبل، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى البطولة. يذكر أن منتخب الجودو شارك فى بطولة الجائزة الكبرى التى أقيمت بالصين، وأعقبها معسكر للاعبين.

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