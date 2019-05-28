شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفها معانا.. البوكوا رياضة رسم الأرقام والحروف بالقدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أو التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة، بل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا، نظرا لغرابتها أو لعدم ممارستها فى مصر.

”الخليج 365” يلقى الضوء على هذه الرياضات من خلال التقرير التالى..



بوكوا

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رياضة البوكوا

هى رياضة تجمع بين الملاكمة والقفز والمشى، يتم خلالها رسم الأرقام والحروف الإنجليزية والأبجدية بتحريك القدمين.



البوكوا

بدأت البوكوا فى جنوب أفريقيا وانتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وانتشرت فى أوروبا ثم باقى أنحاء العالم.

من فوائد البوكوا أنها تساعد على تقوية عضلات الجسم وخسارة الوزن، وتعتمد على التركيز والسرعة والقوة وتقوى القلب.