هل يستطيع ميدو جابر الرحيل عن مصر المقاصة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترددت أنباء قوية عن رغبة ميدو جابر، صانع ألعاب مصر المقاصة، فى الرحيل عن النادى الفيومى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تألقه اللافت ورغبته فى تأمين مستقبله المادى أيضا.
وتعاقد مصر المقاصة مع ميدو جابر فى الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الأهلى لمدة 3 مواسم، بعدما فضل اللاعب عدم الاستمرار فى القلعة الحمراء لقناعته بعدم المشاركة بشكل أساسى بعد التعاقد مع العديد من النجوم أمثال رمضان صبحى وحسين الشحات والأنجولى جيرالدو.
ورغم صعوبة ميدو جابر فى الرحيل عن النادى الفيومى لارتباطه بعقد رسمى مع ناديه الحالى إلا أن رغبة اللاعب ستكون الخيار الأخير لتحديد وجهته المقبلة سواء بالاستمرار مع أبناء الفيوم أو الرحيل لأحد الأندية الراغبة فى التعاقد معه.
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