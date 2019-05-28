شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. مشادة بين أحمد فتحى ورمضان صبحى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الأهلي أمس الاثنين مشادة بين اثنين من نجوم الفريق الأحمر، هما أحمد فتحى ورمضان صبحى على مرأى ومسمع من جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفنى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة. لمعرفة تفاصيل وأسباب المشادة اضغط هنا..

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