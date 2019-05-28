رمضان السيد يدرس الرحيل عن النجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس رمضان السيد المدير الفنى للنجوم، الرحيل عن القيادة الفنية للفريق، بعد انتهاء مبارياته بالدورى الممتاز، وهبوطه رسميًا لدورى القسم الثانى، محتلاً المركز الأخير بالجدول برصيد 26 نقطة.
وتلقى رمضان السيد بعض العروض من أندية أخرى، ليدرس الرحيل عن صفوف النجوم بعد انتهاء الموسم بالنسبة للفريق.
وكان رمضان السيد تولى قيادة النجوم الفنية خلفًا لمؤمن سليمان، وكان الفريق حينها يصراع الهبوط.
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