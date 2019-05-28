اخبار الرياضه

رمضان السيد يدرس الرحيل عن النجوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد يدرس الرحيل عن النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس رمضان السيد المدير الفنى للنجوم، الرحيل عن القيادة الفنية للفريق، بعد انتهاء مبارياته بالدورى الممتاز، وهبوطه رسميًا لدورى القسم الثانى، محتلاً المركز الأخير بالجدول برصيد 26 نقطة.

وتلقى رمضان السيد بعض العروض من أندية أخرى، ليدرس الرحيل عن صفوف النجوم بعد انتهاء الموسم بالنسبة للفريق.

Advertisements

وكان رمضان السيد تولى قيادة النجوم الفنية خلفًا لمؤمن سليمان، وكان الفريق حينها يصراع الهبوط.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رمضان السيد يدرس الرحيل عن النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا