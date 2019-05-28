شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء الموافق 28 / 5/ 2019 العديد من الأحداث الرياضية التى كانت حديث الصباح والمساء فى الوسط الكروى، ونستعرض أهم 7 أخبار رياضية نشرت على موقع الخليج 365 اليوم.

اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى بالدورى

رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، والمقرر إقامتها بعد غد الخميس في الدورى الممتاز.

لاسارتى يجتمع بمعاونيه فى الأهلى لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة

يعقد الجهاز الفنى للأهلى بقيادة لاسارتي جلسة تنسيقية مساء اليوم قبل انطلاق مران الفريق الذى يقام في التاسعة والنصف مساء على ملعب التتش؛ وذلك لمواصلة التحضير للفترة المقبلة والتنسيق في بعض الأمور الفنية قبل تطبيقها بشكل عملي في مران الفريق حيث يرغب لاسارتي في مناقشة احتياجات المرحلة المقبلة في الأهلي مع معاونيه.

هيدرسيفيلد يوافق على إعارة رمضان للأهلى ويرفض بيعه

أبدى مسئولو نادى هيدرسيفيلد الإنجليزى موافقة مبدئية على تجديد إعارة رمضان صبحى للأهلى لمدة موسم آخر، بعد انتهاء الإعارة الحالية يوم 30 يونيو المقبل، فى الوقت الذى رفض مسئولو هيدرسيفيلد فكرة بيع رمضان صبحي بشكل نهائي للأهلى.

30 مليون جنيه تُنعش خزينة الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية

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تنتعش خزينة نادى الزمالك بـ30 مليون جنيه، بعد التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على نهضة بركان بنتيجة 5/ 3 بركلات الترجيح، فى مباراة إياب نهائى البطولة، التى جمعتهما مساء الأحد الماضى، على استاد برج العرب، وسط حضور جماهيرى يقرب من الـ60 ألف مشجع، حيث انتهى الوقت الأصلى من المباراة بتقدم الزمالك بهدف أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء، ليصبح الفريقان متعادلين بعد أن كان نهضة بركان فائزًا بهدف فى مباراة الذهاب بالمغرب.

الزمالك يصرف مكافآت التتويج بالكونفدرالية قبل مواجهة الإنتاج بالدورى

تصرف إدارة القلعة نادى الزمالك مكافآت اللاعبين بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على نهضة بركان المغربى، بنتيجة 5 / 3 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما الأحد الماضى على استاد برج العرب.

الأهلى يبلغ النجم الساحلى بحصوله على حكم ضد كوليبالى

أرسل مسئولو النادى الأهلى خطابًا لنظرائهم فى النجم الساحلى لإبلاغهم بعدم صحة تعاقدهم مع الإيفواري سليمانى كوليبالى مهاجم الفريق الأحمر الهارب، خاصة فى ظل حصول الأهلى على أحكام نهائية واجبة النفاذ.

الجونة يصرف مكافآت خاصة للاعبين عقب البقاء فى الدورى الممتاز

قرر مسئولو نادى الجونة صرف مكافآت خاصة للجهاز الفنى بقيادة حمادة صدقى ولاعبى الفريق بعد ضمان البقاء فى بطولة الدورى الممتاز .