يغيب لـ6 أشهر.. تقارير تونسية: الكشف الطبي أثبت إصابة كوليبالي بقطع في الأربطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت إذاعة موزاييك التونسية عن تعرض اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي صفقة النجم الساحلي الجديدة للإصابة بقطع أربطة الركبة.

النجم الساحلي أعلن أمس الاثنين عن تعاقده مع المهاجم الإيفواري في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم.

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وخضع اللاعب للكشف الطبي اليوم الثلاثاء، الذي اثبت تعرضه للإصابة في الركبة ويحتاج لفترة علاج تصل إلى 6 أشهر.

وهرب كوليبالي من النادي الأهلي في 2017 بعد 5 أشهر فقط من التعاقد معه، وإدعى تعرضه للاضطهاد من حسام البدري جانب المدير الفني للفريق الأحمر في ذلك الوقت.

وأقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غرامة مالية على كوليبالي بقيمة مليون و436 ألف دولار بسبب فسخ عقده مع النادي من طرف واحد وهروبه، لكنه لم يدفعها حتى الآن.