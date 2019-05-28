محمد صلاح يوجه رسالة إلى أسطورة روما بعد رحيله

وجه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رسالة إلى دانييل دي روسي قائد روما، الذي أعلن رحيله عن ذئاب روما بعد ١٧ عامًا.

وقال صلاح في تصريحاته لـشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "‏دي روسي صديق عظيم وأسطورة لكرة

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القدم الإيطالية، أود أن أشكره وأتمنى له الخير والسعادة في مغامرته الجديدة، أتمنى أن يأتي إلى هنا في الدوري الإنجليزي ، أود اللعب معه من جديد".

وأضاف: "أي فريق سيلعب معه أتمنى له التوفيق، فعل الكثير من أجل روما وضحى بنفسه من أجل الفريق، هو أحدى افضل اللاعبين الذين لعبت معهم على الإطلاق".

وكان صلاح زامل دي روسي عندما كان لاعبًا ضمن صفوف روما لمدة موسمين، قبل أن يرحل إلى ليفربول في صيف ٢٠١٧.