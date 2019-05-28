عقوبة الكاف تحرم جهاد جريشة من أمم أفريقيا

تسببت عقوبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، في حرمان جهاد جريشة من المشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر. وأعلن الكاف إيقاف الحكم الدولي المصري لمدة 6 شهور، وبرر ذلك عبر موقعه الرسمي، بالأداء السيئ لجريشة في لقاء الترجي والوداد بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. وكان جريشة ضمن الحكام المصريين الذين تم اختيارهم للمشاركة في أمم أفريقيا. والجدير بالذكر أن جريشة يشارك الآن في إدارة مباريات كأس العالم للشباب في بولندا.

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