قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف "، ايقاف جهاد جريشة الحكم الدولي المصري لمدة 6 شهور. وارجع الكاف قراره الى الاداء السيء من جريشة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي. جريشة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي. وكان اداء جريشة في ذاهب نهائي دوري الابطال قد اثار جدلاً كبيراً بعد ان رفض احتساب هدف للفريق المغربي في الشوط الاول قبل ان يتغاضي عن احتساب ركلة جزاء لنفس الفريق مطلع شوط المباراة الثاني .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً .. الكاف يقرر إيقاف جهاد جريشة 6 شهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.