محمد مصيلحي يدرس الاستقالة من رئاسة الاتحاد السكندري

أعلن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري لبعض المقربين منه أنه ينوي الاستقالة من رئاسة النادي عقب مباراة سموحة وضمان الفريق البقاء ببطولة الدوري العام. النادي عقب مباراة سموحة وضمان الفريق البقاء ببطولة الدوري العام. وكانت الفترة الماضية قد شهدت معارضة شديدة من أعضاء الجمعية العمومية بسبب إصرار مصيلحي البقاء علي الجهاز الفني بقيادة طولان رغم الإخفاقات.



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