حرس الحدود يعلن الموافقة على بيان اتحاد الكرة

أعلن نادي حرس الحدود موافقته علي البيان الذي أصدره اتحاد الكرة بخصوص المواعيد الجديدة للمباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز. الدوري الممتاز. ووافق حرس الحدود علي مواجهة فريق بيراميدز يوم 30 مايو الجاري بعد أن تمسك الجهاز الفني لمنتخب مصر بإقامة معسكر الإعداد لأمم أفريقيا في موعده. ومن الحدود قد طلب مواجهة الزمالك أولا قبل أن يخوض لقاء بيراميدز.

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