بدأ نادي بيراميدز رحلة البحث عن بديل لنجمه البرازيلي كينو الذي اقترب من مغادرة الفريق مع نهاية الموسم الجاري. ويبحث مسئولو بيراميدز التعاقد مع لاعب آخر من امريكا اللاتينية ليحل محل كينو الذي استقر علي خوض تجربة جديدة اما من لاعب آخر من امريكا اللاتينية ليحل محل كينو الذي استقر علي خوض تجربة جديدة اما منخلال انتقاله للدوري السعودي أو العودة من جديد للدوري البرازيلي. وكانت إدارة بيراميدز قد حددت 10 ملايين دولار للاستغناء عن اللاعب وهو ما أوقف مفاوضات كينو مع بالميراس البرازيلي ناديه السابق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يبدأ رحلة البحث عن بديل كينو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.