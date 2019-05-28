أكد شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، أنه لم يصل أي بيان من اتحادالكرة أو جدول جديد لمواعيد الدوري.
وأضاف أن الأهلي رفض جدول
المباريات السابق للدوري ومتمسك بموقفه موضحا أنه في حال وصول أي مخاطبات جديدة من اتحاد الكرة سيتم إعلان موقف القلعة الحمراء.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي: اتحاد الكرة لم يبلغنا بجدول جديد لمواعيد الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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