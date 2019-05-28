الأهلي: اتحاد الكرة لم يبلغنا بجدول جديد لمواعيد الدوري

أكد شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، أنه لم يصل أي بيان من اتحاد

الكرة أو جدول جديد لمواعيد الدوري.

وأضاف أن الأهلي رفض جدول

المباريات السابق للدوري ومتمسك بموقفه موضحا أنه في حال وصول أي مخاطبات جديدة من اتحاد الكرة سيتم إعلان موقف القلعة الحمراء.