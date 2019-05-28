لاسارتي يرفض استكمال الدوري من دون لاعبي الأهلي الدوليين

رفض الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي فكرة استكمال الدوري من دون الدوليين في الموسم الحالي.
وأكد لاسارتي لمسئولي الأهلي أن اللعب بدون الدوليين يحمل عدم تكافؤ للفرص بسبب وجود 4 عناصر من الأهلي وهم
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