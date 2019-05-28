اتحاد الكرة يعلن موعد مباراتي الأهلي والزمالك أمام المقاولون والإسماعيلي

استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، على موعد مواجهتي الأهلي مع المقاولون والزمالك مع الإسماعيلي في مع المقاولون والزمالك مع الإسماعيلي فيالدوري. وتقرر إقامة المباراتين يوم 23 يوليو المقبل، وإن كان هناك توجها لإقامتهما يوم 25 من نفس الشهر.

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