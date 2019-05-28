رياضة | مجلس الأهلي ينعي نجم الفريق في وفاة والده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الأهلي ينعي نجم الفريق في وفاة والده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية، على نعي ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في وفاة والده. وجاء بيان النادي قائلا: "ينعي محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ببالغ الحزن والأسى والد الكابتن ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم"

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