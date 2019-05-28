رياضة | الأهلي يؤكد عدم تلقيه أي خطابات من الجبلاية بمواعيد الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يؤكد عدم تلقيه أي خطابات من الجبلاية بمواعيد الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، أنه لم يصل أي بيان من الاتحاد المصري لكرة القدم، أو جدول جديد لمواعيد الدوري.

وأضاف أن الأهلي رفض جدول المباريات السابق للدوري ومتمسك بموقفه، موضحا أنه في حال وصول أي مخاطبات جديدة من اتحاد الكرة سيتم إعلان موقف القلعة الحمراء، في وقت لاحق.

وأعلن مسؤولي الجبلاية، عن عدم وجود أي نية لإجراء أي تعديلات جديدة على مواعيد مسابقة الدوري المصري الممتاز.