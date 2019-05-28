رياضة | مارتينيز يرد على تدريب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتينيز يرد على تدريب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي، عن إمكانية تدريب فريق برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وربطت عدة تقارير صحفية بين مارتينيز وبرشلونة لخلافة ارنستو فالفيرد في تدريب الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة بعد فشل البارسا في التتويج بلقبي كأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا.

وقال مارتينيز في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية : لن أناقش أية عروض قبل التحدث مع مسؤولي الاتحاد البلجيكي لكرة القدم.

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وأضاف مدرب بلجيكا : لن أقول نعم لأي شخص دون التحدث أولاً مع بارت ومهدي ، في إشارة إلى بارت فيرهاغي ومهدي بيات ، رئيس ونائب رئيس اللجنة الفنية للاتحاد البلجيكي لكرة القدم على التوالي.

لدى مارتينيز عقدا حتى عام 2020 كمدرب لمنتخب بلجيكا، حيث قاد الفريق لتحقيق المركز الثالث في كأس العالم 2018 في روسيا ويتطلع إلى تحقيق نتيجة رائعة في كأس أوروبا 2020.

واختتم مدرب بلجيكا عن إمكانية تدريب البارسا: لن تستطيع السيطرة على التخمينات والشائعات، هذا شىء لن تستطيع أن تتحكم فيه، لكن تبقى كرة القدم هي الواقع.