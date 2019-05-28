رياضة | احتفالية اليوم الأفريقي للإتحاد الرياضي المصري للجامعات للطلاب المصريين والوافدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتفالية اليوم الأفريقي للإتحاد الرياضي المصري للجامعات للطلاب المصريين والوافدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت أمسيه رمضانية رياضية وثقافية وفنية حيث بدأ الإحتفال بالأمسية الرمضانية بممارسة المسابقات الرياضية (كرة قدم - كرة سلة- كرة السرعة - ألعاب الكترونية - دارتس - وتنس طاولة ) وأنشطه فنيه وثقافيه من الطلاب المصريين والأفارقه والتي أقيمت فعاليات الأمسية الرمضانية بالصاله المغطاة بجامعة القاهرة وذلك بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والمتمثلة في الإتحاد الرياضي المصري للجامعات والإدارة المركزية للطلبه الوافدين.

تحت رعاية:

- الأستاذ الدكتور/ خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

- الأستاذ الدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضي.

وتحت إشراف وبحضور:

- الأستاذ الدكتور/ صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

- الأستاذ الدكتور/ هشام الجيوشي، سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

- الأستاذ الدكتور/ عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة وعضو مجلس إدارة الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

-الأستاذ الدكتور/ فتحي ندا، عضو مجلس إدارة الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

- الأستاذه الدكتوره/ عزه الوسيمي، عضو مجلس إدارة الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

- الأستاذ الدكتور/ أحمد فراج، عضو مجلس إدارة الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

- الأستاذ الدكتور/ أحمد جمعه، وزارة الشباب والرياضة.

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- الدكتور/ أحمد عبد ربه، مدير إدارة النشاط الطلابي بوزارة الشباب والرياضة.

- الأستاذ الدكتور/ أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان.

- الأستاذ الدكتور/ حنان عبد المنعم، نائب رئيس جامعة أسوان.

- الأستاذ الدكتور/ محمد فواز، عميد كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة.

- الدكتور/ مجدي عمر، منسق الأنشطه الطلابية بجامعة القاهرة.

- الدكتوره/ رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي.

- السيد الواء/ أحمد ناصر، رئيس الإتحادات الأفريقية.

- الأستاذ/ محمد القماح، رئيس الإتحاد الأفريقي للبلياردو.

- الإدارة المركزية للطلبة الوافدين.

- الأستاذ الدكتور/ تامر عناني، المدير الإداري للإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

- الكابتن/ بهاء مختار، رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

هذا وبعد الإنتهاء من الأنشطة الرياضية تم تهنئة وتوزيع الكؤوس والميداليات علي الفرق والطلبة الفائزين بجميع مسابقات اليوم الأفريقي الرياضي وتقديم التهنئة للفائزين وحظ سعيد لما لم يحالفهم الفوز وقد لامست اللجنة المنظمة للحدث الشعور الدائم بالحب والتعاون والمرح بين جميع المتسابقين في مختلف البطولات.

ثم بدأت مرحلة الأنشطه الفنيه والثقافيه من الطلاب المصريين والأفارقه وتقديم بعض الفقرات الفنية المختلفة والمسابقات الثقافية العديدة والتي أدخلت البهجه والسعادة علي جميع السادة الضيوف والحضور من طلبة وطالبات الجامعات المصرية وأيضا السادة الحضرور وقد إنتهي مراسم الإحتفال بيوم أفريقيا بمشاركة معالي السيد وزير الشباب والرياضة وجميع السادة الضيوف بالمشاركة في تناول وجبة السحور مع طلبة وطالبات الجامعات المصرية الطلبة الأفارقة.