رياضة | عاجل.. برشلونة يختار مدربه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يختار مدربه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر نادي برشلونة الإسباني على مدربه الجديد لخلافة المدير الفني الحالي إرنستو فالفيردي ليقود البرسا في الموسم الجديد.

واكدت صحيفة سبورت الكتالونية على أن برشلونة عقد اتصالات مع روبرتو مارتينيز المدير الفني الحالي للمنتخب البلجيكي للاستفسار عن مدى توافره لتدريب الفريق.

وقرر برشلونة إقالة المدرب الحالي فالفيردي من تدريبات الفريق بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا وخسارة لقب كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.

واشارت التقارير إلى أن روبرتو ماريتينز لن يرفض فرصة تدريب برشلونة ولكنه سيعود أولاً للاتحاد البلجيكي لفسخ العقد معه قبل اتخاذ هذه الخطوة.