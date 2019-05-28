رياضة | أرقام "الكان" القياسية (8).. المنتخبات الأكثر خوضًا للمباريات النهائية لبطولة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام "الكان" القياسية (8).. المنتخبات الأكثر خوضًا للمباريات النهائية لبطولة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة وتنطلق منافسات النسخة الثانية والثلاثون من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة القارية.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" حتي موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 سلسلة حلقات متواصلة بعنوان "أرقام الكان القياسية" يتناول في كل حلقة أبرز الأرقام القياسية في تاريخ البطولة القارية التي انطلقت للمرة الأولي عام 1957 في السودان، وتوج المنتخب المصري بلقبها الأول.

ونتناول في الحلقة الثامنة من سلسلة "أرقام الكان القياسية" المنتخبات الأكثر وصولًا للمباريات النهائية لبطولة أمم إفريقيا عبر التاريخ:

- مصر:

يعتبر منتخب مصر الأكثر وصولًا للمباريات النهائية لبطولة أمم إفريقيا حيث وصل لنهائي البطولة القارية 9 مرات عبر تاريخه، توج باللقب 7 مرات وحصد مركز الوصيف مرتين.

- غانا:

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منتخب غانا وصل لنهائي بطولة أمم إفريقيا 9 مرات عبر تاريخه، لكنه حصد اللقب 4 مرات واحتل مركز "وصيف" البطولة 5 مرات.

- الكاميرون.

خاص منتخب الكاميرون نهائي بطولة أمم إفريقيا 7 مرات عبر تاريخه، حصل على لقب البطولة 5 مرات، بينما احتل حصل على "وصافة" البطولة مرتين.

- نيجيريا:

خاص منتخب نيجيريا نهائي بطولة أمم إفريقيا 7 مرات عبر تاريخه، حصل على لقب البطولة 3 مرات، بينما احتل حصل على "وصافة" البطولة 4 مرات.

- كوت ديفوار:

وصل منتخب كوت ديفوار إلي نهائي بطولة أمم إفريقيا 4 مرات عبر تاريخه، حصل على لقب البطولة مرتين، وحصل على "وصافة" البطولة مرتين أيضًا.