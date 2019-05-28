رياضة | تقارير.. برشلونة يحسم مصير فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. برشلونة يحسم مصير فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيقيل نادي برشلونة مدربه إرنستو فالفيردي خلال الساعات المقبلة، بحسب ما كشفت اليوم الثلاثاء إذاعة راك1 الكاتالونية.

وذكرت الإذاعة أن إدارة برشلونة ستقيل فالفيردي "بشكل فوري"، بعد السقوط أمام فالنسيا في نهائي كأس الملك 1-2 وتوديع دوري الأبطال من الدور نصف النهائي أمام ليفربول.

وأشارت إلى أن لاعبي برشلونة لم تعد مقتنعة بفالفيردي كمدير فني للفريق الأول.

وقاد فالفيردي (55 سنة) الفريق الكتالوني للتتويج في الموسم الماضي بثنائية الدوري والكأس المحليين، قبل مغادرة التشامبيونز ليج من ربع النهائي على يد روما، واحتفظ مع البلاوجرانا هذا الموسم بلقب الدوري مجددا.