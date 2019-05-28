رياضة | المسابقات تؤكد: لا تعديل على مواعيد الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسابقات تؤكد: لا تعديل على مواعيد الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة خافيير أجيري بموعد انطلاق معسكر الفريق يوم 6 يونيو المقبل استعدادا لنهائيات الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر اعتبارا من 21 الشهر المقبل.

وبناء على ذلك أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم استمرار العمل بجدول مسابقة الدوري الممتاز الذي أعلن عنه مؤخرا ، والتأكيد على الأندية المعنية أن المباريات المقرر اقامتها يوم الخميس الموافق 30 مايو الحالي و3 يونيو المقبل قائمة في موعدها .

وأضافت اللجنة أنها بصدد الإعلان غدا عن مواعيد المباريات المتبقية من المسابقة وبطولة كأس مصر.