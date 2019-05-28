رياضة | الإنتر يتفق مع مهاجم مانشستر يونايتد للعب ضمن صفوفه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإنتر يتفق مع مهاجم مانشستر يونايتد للعب ضمن صفوفه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق نادي إنترميلان الإيطالي، مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للعب ضمن صفوفه خلال الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية"، إنه في حالة تولي أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي، منصب مدير الكورة بنادي إنتر ميلان، سيقوم بإجراء هيكلة للفريق والحصول على صفقات قوية بالانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أنه تم عقد جلسة بين لوكاكو مع مسؤولي إنتر ميلان، بالإضافة إلى استعداده لتخفيض مطالبه من أجل ارتداء قميص الإنتر، موضحة أنه النادي ينتظر الآن التواصل مع مسؤولي نادي مانشستر يونايتد.

وأكدت أن الاتفاق بين مسؤولي الناديين متعثرا للغاية، خصوصًا في ظل رغبة مانشستر يونايتد الحصول على 70 مليون يورو من أجل السماح لوكاكو بالرحيل.