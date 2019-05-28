رياضة | تعليق ناري من محمد صلاح قبل نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من محمد صلاح قبل نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، عن مباراة فريقه أمام توتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح خلال تصريحات لقناة "سكاي سبورتس"، إن فريقه قادر على تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا والفوز أمام توتنهام، بالمباراة النهائية.

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وأضاف "صلاح، "يورجن كلوب، المدير الفني للفريق مدرب ذكي ومنظم وذو قيمة كبيرة، ما يزيد من قدرة ليفربول على التتويج باللقب"

وتابع، "هزيمة الفريق الموسم الماضي أمام ريال مدريد بالنهائي يزيد من إصرار لاعبي الفريق على الفوز هذا الموسم لتعويض ما حدث العام الماضي".

واختتم صلاح، "فريق توتنهام من أقوى الأندية، والفوز أمامه ليس بالأمر السهل، مشددًا على أن كلوب لم يتحدث عن خطة الفريق خلال المواجهة حتى الآن، ولكنه قادر على حسم اللقب لصالح الفريق".