رياضة | ميسي يطلب طرد مهاجم برشلونة في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يطلب طرد مهاجم برشلونة في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني بطرد لاعب جديد من البلوجرانا عقب نهاية الموسم الجاري.

وافاد موقع الدون بالون الإسباني، أن ميسي عاد ليطالب برحيل عثمان ديمبلي مهاجم الفريق لينضم بجانب البرازيلي كوتينيو والذي طالب ميسي برحيله هو الآخر.

واشارت التقارير إلى أن كوتينيو وديمبلي لم ينجحوا في إقناع ميسي وجماهير برشلونة بالمستوي المطلوب كما أن هناك حملة انتقادات واسعة ضد اللاعبين بعد الإقصاء من دوري أبطال اوروبا على يد ليفربول وخسارة لقب كأس إسبانيا بالسقوط أمام فالنسيا منذ أيام بهدفين مقابل هدف.