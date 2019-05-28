رياضة | الزمالك يخطط لخطف نجم الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يخطط لخطف نجم الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشترط أيمن بن محمد، الظهير الأيسر للمنتخب التونسي وفريق الترجي الحصول على راتب سنوي قيمته مليون دولار مقابل التوقيع للزمالك بشكل رسمي.

ويسعى الزمالك الى ضم ظهير أيسر مميز في ميركاتو الصيف المقبل إلى صفوف الفريق؛ لعدم توافر بديل لعبدالله جمعة حتى الآن، ولعدم القناعة بمستوى بهاء مجدي.

ولم يجدد بن محمد عقده مع الترجي التونسي حتى الآن؛ إذ يتقاضى حاليًا ما يصل لنصف مليون دولار سنويًا ويرغب من إدارة ناديه مضاعفة عقده.

والجدير بالذكر أن الزمالك كان قد فتح خط مفاوضات مع اللاعب في، يناير الماضي، لكن إدارة الترجي رفضت ترك اللاعب.