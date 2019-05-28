انت الان تتابع تفاصيل خبر جماهير ليفربول تُنصف محمد صلاح بجائزة فردية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 28 مايو 2019 06:50 مساءً - أنصفت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي نجم فريقها الأول، الدولي المصري محمد صلاح، ومنحته جائزة فردية مرموقة، بعد استبعاد اللاعب من الجوائز الفردية هذا الموسم.

واختارت جماهير "الريدز" هدف صلاح في شباك تشيلسي للفوز بجائزة أفضل أهداف الليفر هذا الموسم في الاستفتاء الجماهيري للنادي الإنجليزي العريق، كما وقع اختيارها على المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك للفوز بجائزة أفضل لاعبي الفريق.

وكان صلاح قد أطلق تسديدة صاروخية سكنت الشباك اللندنية في الزاوية اليسرى العليا، في المباراة التي عرفت فوز ليفربول على تشيلسي، في 14 أبريل المنصرم، بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وكان هدف صلاح قد اختير هدف الشهر أيضاً، ويُعد مرشحاً للمنافسة بقوة على جائزة "بوشكاش" العالمية، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأجمل أهداف العام سنوياً.

ونجح النجم المصري، الذي يستعد لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية هذا الصيف مع "الفراعنة"، في الاحتفاظ بجائزة "الحذاء الذهبي" للدوري الإنجليزي، للموسم الثاني توالياً، بتسجيله 22 هدفاً، ولكن بمشاركة الثنائي الأفريقي؛ السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ.

يُذكر أن صلاح استبعد من القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، التي منحتها رابطة اللاعبين المحترفين لزميله فان دايك، كما تم استبعاده هذا الموسم من التشكيلة المثالية للبطولة الإنجليزية الأشهر في العالم.